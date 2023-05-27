У росЗМІ заявляють, що невідомий БпЛА буцімто скинув вибухівку на будівлю відділю з питань міграції. На місце "бавовни" швидко прибули екстрені служби, повідомляє 24 Канал.

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У Бєлгородській області розквітла "бавовна"

У ніч проти 27 травня у мережі почала з'являтися інформація, що Бєлгородську область буцімто атакував невідомий дрон. Росіяни бідкаються, що вибухівку скинули нібито у селищі Майський, яке розташоване приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною.

Де буцімто стався інцидент: дивіться на карті

Російське правління МВС розташоване по вулиці Садовій. Згідно з повідомленнями у мережі, вибух пролунав приблизно о 23:00 26 травня. на місце події відразу викликали усі спецслужби. Цікаво, що про інцидент повідомляють лише місцеві телеграм-канали. Кремлівські ж пропагандисти, вочевидь, вирішили зовсім не звертати уваги на Бєлгородщину.

Наразі невідомо, чи були руйнування після вибуху.

Росіяни бідкаються на "бавовну" дивіться відео

На місце викликали спецслужби: дивіться відео

У місцевих каналах заявляють, що після нібито вибуху перекрили вулицю Садову. Окрім того, у районі населеного пункту Комсомольске буцімто виникли проблеми зі зв'язком.

До слова, губернатор Бєлгородщини Гладков заявив, що увечері 26 травня нібито обстріляли Шебекіно. За словами кремлівського посіпаки, постраждала 1 людина, пошкоджено 2 будинки та кілька автомобілів. Також пропагандист повідомив, що у селі Безлюдівка пошкоджено ЛЕП, через що деякі населені пункти лишилися без світла.

Росіянам скрізь ввижаються БпЛА

На Росії "паніки нєт", але невідомі безпілотники скрізь ввижаються окупантам. Так, минулої доби росіяни заявили щонайменше про 3 невідомих дрони у Бєлгородській та Брянській області.

Так, пропагандисти стверджували, що 3 "бойові БпЛА" з різницею у 15 хвилин нібито атакували Брянську область. Цікаво, що ці дрони, за словами росЗМІ, скинули 2 вибухівки на поле, а ось третій безпілотник буцімто "ліквідували росіяни з автомата", а снаряд – мужньо підірвали на місці.

У ніч на 26 травня невідомий БпЛА "атакував" й Бєлгородщину. Кремлівські посіпаки заявили про вибухи поблизу будівлі "Газпрому". За словами росіян, вибухівку на установу скинув невідомий дрон.