Ему был всего 21: что известно о спасателе, которого в Хмельницком убили дроны
Источник:ГСЧС
В результате вражеской атаки дронами по Хмельницкому погиб спасатель. Он умер на месте. В ГСЧС отметили, что герою был всего 21 год.
Спасателя звали Владислав Дворак. Он был командиром отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части в городе Хмельницкий.
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Сотрудник ГСЧС ликвидировал последствия вражеского удара в ночь на 27 февраля. Погиб во время повторного обстрела оккупантов.
Погибший Владислав Дворак / Фото ГСЧС
Ему был всего 21 год / Фото ГСЧС
Умер еще один спасатель
В результате ночных ударов по Хмельницкому ранили еще 4 человек. Их привезли в больницу. В Хмельницкой ОВА сообщали, что состояние трех из них тяжелое. Еще одну пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.
Впоследствии сообщили, что, к сожалению, в больнице умер еще один спасатель – 31-летний Сергей Севрук.
Поврежденный автомобиль спасателей / Фото ГСЧС
Атака дронов: что известно
- Ночью 27 февраля оккупанты применили по территории Украины 14 "Шахидов". В частности, россияне нанесли 3 вражеских удара по Хмельницкому.
- На Киев россияне запускали дроны двумя волнами. Силы ПВО уничтожили все 9 беспилотников, поэтому предварительно обошлось без жертв.
- В Воздушных Силах рассказали, что за эту ночь наши воины сбили 11 Shahed. Они летели с северного направления.
Удар по Запорожью
Ночью российские террористы атаковали Украину не только дронами-камикадзе. На Запорожье враг выпустил ракеты С-300.
Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеских обстрелов зафиксировано два прилета на объекте гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушения, но люди не пострадали. Кроме того, один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.
Кроме того, руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. Также били из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине. Повреждены 6 домов, автомобиль и линия электропередач.