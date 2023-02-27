Ему был всего 21: что известно о спасателе, которого в Хмельницком убили дроны

В результате вражеской атаки дронами по Хмельницкому погиб спасатель. Он умер на месте. В ГСЧС отметили, что герою был всего 21 год.

Спасателя звали Владислав Дворак. Он был командиром отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части в городе Хмельницкий.

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Сотрудник ГСЧС ликвидировал последствия вражеского удара в ночь на 27 февраля. Погиб во время повторного обстрела оккупантов.



Погибший Владислав Дворак / Фото ГСЧС



Ему был всего 21 год / Фото ГСЧС

Умер еще один спасатель

В результате ночных ударов по Хмельницкому ранили еще 4 человек. Их привезли в больницу. В Хмельницкой ОВА сообщали, что состояние трех из них тяжелое. Еще одну пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

Впоследствии сообщили, что, к сожалению, в больнице умер еще один спасатель – 31-летний Сергей Севрук.

Погиб второй спасатель / Фото ГСЧС

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.



Поврежденный автомобиль спасателей / Фото ГСЧС

Атака дронов: что известно

Ночью 27 февраля оккупанты применили по территории Украины 14 "Шахидов". В частности, россияне нанесли 3 вражеских удара по Хмельницкому.

На Киев россияне запускали дроны двумя волнами. Силы ПВО уничтожили все 9 беспилотников, поэтому предварительно обошлось без жертв.

В Воздушных Силах рассказали, что за эту ночь наши воины сбили 11 Shahed. Они летели с северного направления.

Удар по Запорожью

Ночью российские террористы атаковали Украину не только дронами-камикадзе. На Запорожье враг выпустил ракеты С-300.

Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеских обстрелов зафиксировано два прилета на объекте гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушения, но люди не пострадали. Кроме того, один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.

Кроме того, руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. Также били из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине. Повреждены 6 домов, автомобиль и линия электропередач.