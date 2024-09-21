Заявили о более сотни БПЛА: россияне жалуются на массированную атаку дронов

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 21 сентября. Так, они жалуются на массированную атаку беспилотников.

Они заявили о "перехвате" и "уничтожении" более 100 дронов. Об этом пишет российский телеграмм-канал со ссылкой на оборонное ведомство России, информирует 24 Канал.

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Россияне жалуются на атаку дронов

Минобороны страны-агрессора заявило, что силы их "пе-ве-о" за ночь "перехватили и уничтожили" 101 дрон над российскими регионами.

В частности там отметили, что больше всего БпЛА были уничтожены над территориями Брянской, Калужской областей и над Краснодарским краем.

Так, по их словам, якобы 53 беспилотника были перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 – над территорией Краснодарского края, 5 – над территорией Калужской области, по 3 беспилотника над территориями Тверской и Белгородской областей.

Также они заявили, что по одному БпЛА перехватили и уничтожили над территориями Смоленской, Курской областей и Крыма и 16 беспилотников над акваторией Азовского моря.