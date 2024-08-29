В Севастополе и Брянской области жалуются на атаку беспилотников

Ночь 29 августа оказалась неспокойной для жителей Севастополя. Так, местные оккупационные власти заявили, что город находится под атакой ударных беспилотников.

Собственно, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Соответствующее сообщение появилось в его телеграмм-канале в 3:24, информирует 24 Канал. Добавим, что на атаку дронов жаловались и в Брянской области России.

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В Севастополе и Брянской области жалуются на атаку дронов

Губернатор Севастополя Михаил Розвожаев около половины 4 утра сообщал, что военные отражают атаку БпЛА. По его словам, работает противовоздушная оборона.

Не обошлось и без заявления об успешной работе "пе-ве-о". Так, Розвожаев заявлял, что по предварительной информации, над акваторией моря уже сбито два дрона. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", – отметил Развожаев.

В то же время информационный центр Крымского моста сообщал, что по состоянию на 03:47 движение по мосту временно перекрыто.

Утром в 7:24 Развожаев заявил о том, что атаку дронов "пе-ве-о" отбило.

Он отметил, что согласно предварительной информации, "военные на значительном удалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа".

Он добавил, что по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Также на атаку дронов пожаловались и в Брянской области, что в России. Так, в одном из российских телеграм-каналов сообщили о "сбитии еще двух дронов" над этой областью. Об этом в паблике написали со ссылкой на сообщение главы региона Александра Богомаза. Перед этим Богомаз сообщал о еще одном беспилотнике, который по его словам, уничтожила российская "ПВО".