В российской Твери неспокойно: дроны "заглянули" на местный аэродром
В России в ночь на 3 июля снова неспокойно. Собственно, в Твери жалуются на атаку беспилотниками.
Так, в сети заявляли, что дроны "попытались атаковать аэродром в Твери". Об этом пишут российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.
Смотрите также В сети показали спутниковые нефтебазы в российском Пролетарске, которая пылала 16 дней
В Твери жалуются на атаку дронов
В российской Твери местные жители сообщали о взрывах и работе "пе-ве-о".
По информации российских телеграмм-каналов, громкие звуки стрельбы начали раздаваться около 23:00 2 августа на окраине Твери в микрорайоне Мигалово. Там отмечали, что до этого был слышен характерный звук пролета беспилотника.
Так, местные жители заявляют об атаке БПЛА в районе Мигалово и делятся кадрами. Российские телеграмм-каналы пишут, что пока неизвестно, сколько беспилотников пытались атаковать аэродром.
В некоторых российских пабликах пишут, что по дронам открыли огонь из автоматов и якобы работает российское "ПВО". Однако там отмечают, что официальной информации пока нет.
В Твери жалуются на атаку беспилотников: смотрите видео
Атака дронов в Твери: смотрите видео
Внимание! На кадрах нецензурная лексика