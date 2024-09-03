В российской Твери неспокойно: дроны "заглянули" на местный аэродром

В России в ночь на 3 июля снова неспокойно. Собственно, в Твери жалуются на атаку беспилотниками.

Так, в сети заявляли, что дроны "попытались атаковать аэродром в Твери". Об этом пишут российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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В Твери жалуются на атаку дронов

В российской Твери местные жители сообщали о взрывах и работе "пе-ве-о".

По информации российских телеграмм-каналов, громкие звуки стрельбы начали раздаваться около 23:00 2 августа на окраине Твери в микрорайоне Мигалово. Там отмечали, что до этого был слышен характерный звук пролета беспилотника.

Так, местные жители заявляют об атаке БПЛА в районе Мигалово и делятся кадрами. Российские телеграмм-каналы пишут, что пока неизвестно, сколько беспилотников пытались атаковать аэродром.

В некоторых российских пабликах пишут, что по дронам открыли огонь из автоматов и якобы работает российское "ПВО". Однако там отмечают, что официальной информации пока нет.

В Твери жалуются на атаку беспилотников: смотрите видео

Атака дронов в Твери: смотрите видео

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