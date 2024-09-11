Дроны атаковали этот склад в ночь на 7 сентября. Тогда детонация боеприпасов попала на многочисленные видео очевидцев и заставила местные власти эвакуировать несколько расположенных рядом населенных пунктов.

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Пожар на складе боеприпасов попал на спутниковые снимки

Журналисты сравнили спутниковые снимки от 6 и от 9 сентября – до и после атаки беспилотников соответственно. Именно на втором снимке, когда огонь потушили, можно увидеть точное место хранения боеприпасов.

Стоит отметить, что этот склад вражеские войска активно использовали для переброски вооружения в Украину.

Председатель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также заявлял, что во время атаки были уничтожены северокорейские ракеты, "которые Путин фактически выпрашивал у Ким Чен Ына, унижаясь".

Спутники зафиксировали пожар на складе боеприпасов / Фото: "Радио Свобода"

Напомним, ночью 10 сентября Россия также оказалась под массированной атакой дронов. На удары беспилотников жаловались жители Московской, Брянской, Курской, Тульской, Калужской и других областей.