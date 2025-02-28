Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Какие последствия атаки "Шахедов" на Запорожье

Иван Федоров сообщил, что в результате атаки БпЛА в Запорожье было повреждено 5 частных домов и 3 многоэтажки.

Пожар уничтожил три квартиры в многоэтажке, в подъезде отключено газо- и электроснабжение,

– написал начальник ОВА.

Коммунальные службы города ликвидируют последствия аварии атаки: в трех многоквартирных домах и в трех домах частного сектора уже закрыли окна.

В Запорожской ОВА также опубликовали видео последствий вражеского удара, на котором можно увидеть, что огонь полностью уничтожил одну из квартир.

Вражеские "Шахеды" атаковали Запорожье: смотрите видео

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К слову, в ночь на 28 февраля российские войска также атаковали ударными дронами Николаев. Там в результате падения обломков на территории производственного предприятия возник пожар: огнем был полностью уничтожен грузовой фургон, а также повреждены складские помещения и другой грузовой фургон.