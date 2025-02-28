Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Які наслідки атаки "Шахедів" на Запоріжжя

Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки БпЛА в Запоріжжі було пошкоджено 5 приватних будинків та 3 багатоповерхівки.

Пожежа знищила три квартири в багатоповерхівці, в під'їзді відключене газо- та електропостачання,

– написав начальник ОВА.

Наразі комунальні служби міста ліквідовують наслідки аварії атаки: в трьох багатоквартирних будинках та в трьох будинках приватного сектору вже закрили вікна.

В Запорізькій ОВА також опублікували відео наслідків ворожого удару, на якому можна побачити, що вогонь вщент знищив одну з квартир.

Ворожі "Шахеди" атакували Запоріжжя: дивіться відео

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, в ніч на 28 лютого російські війська також атакували ударними дронами Миколаїв. Там внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства виникла пожежа: вогнем було повністю знищено вантажний фургон, а також пошкоджено складське приміщення та інший вантажний фургон.