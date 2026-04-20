Летели реактивные "Шахеды": "Флеш" прокомментировал попытку России его ликвидировать
В понедельник, 20 апреля, враг запустил четыре "Шахеды" прямо в дом советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова "Флеш". Дроны управлялись онлайн с территории России.
Об этом Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил в эфире телемарафона.
Смотрите также Россия нанесла удар по районному отделу полиции в Прилуках
Какие детали атаки на "Флеша" известны?
Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки, поделился деталями атаки на его дом 20 апреля. Россияне нанесли целенаправленный удар "Шахедами", чтобы уничтожить украинского эксперта.
Это очень большая удача, что я остался жив, я так считаю. Мы уже знаем, как это происходило: россияне применили четыре реактивные "Шахеды". Это была такая специальная операция, видимо, с целью найти меня и ликвидировать. Два "Шахеды" сбили наши ребята перехватчиками, но два – долетели до границ города Киева,
– сказал он.
Он добавил, что БПЛА, которые летели прямо в его дом управлялись с территории России. По его словам сейчас только 20% российских "Шахедов" имеют онлайн-управление благодаря Mesh-сети с территории России.
Советник считает, что атака была целенаправленной, и добавляет: "Впервые такое вижу, чтобы враг пытался ликвидировать кого-то, используя "Шахеды" так целенаправленно", – сказал он.
В то же время Бескрестнов поделился, что в результате вражеского удара его дом и машины уничтожены: "Ничего не осталось, можно так сказать". Сейчас эксперт находится в больнице.
Важно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала высказал мнение, что Россия могла использовать реактивные беспилотники для мести украинским силовикам. По его словам, враг уже длительное время собирает информацию о лицах, которые препятствуют его планам, и сейчас, вероятно, перешел к новым методам их преследования. Ступак считает, что россияне сегодня использовали именно метод дистанционного удара, поскольку к объекту их охоты не удалось подобраться на земле – то есть через взрывчатку, поджоги или стрельбу.
В каком состоянии "Флеш"?
В результате попадания "Шахеда" в дом Сергей Бескрестнов пострадал.
"Флеш" заявил, что сейчас имеет проблемы со здоровьем, однако подчеркнул, что самое главное то, что он остался жив.
Сразу после прилета дрона Бескрестнова госпитализировали в больницу.