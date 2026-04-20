Летели реактивные "Шахеды": "Флеш" прокомментировал попытку России его ликвидировать

В понедельник, 20 апреля, враг запустил четыре "Шахеды" прямо в дом советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова "Флеш". Дроны управлялись онлайн с территории России.

Об этом Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил в эфире телемарафона.

Смотрите также Россия нанесла удар по районному отделу полиции в Прилуках

Какие детали атаки на "Флеша" известны?

Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки, поделился деталями атаки на его дом 20 апреля. Россияне нанесли целенаправленный удар "Шахедами", чтобы уничтожить украинского эксперта.

Это очень большая удача, что я остался жив, я так считаю. Мы уже знаем, как это происходило: россияне применили четыре реактивные "Шахеды". Это была такая специальная операция, видимо, с целью найти меня и ликвидировать. Два "Шахеды" сбили наши ребята перехватчиками, но два – долетели до границ города Киева,

– сказал он.

Он добавил, что БПЛА, которые летели прямо в его дом управлялись с территории России. По его словам сейчас только 20% российских "Шахедов" имеют онлайн-управление благодаря Mesh-сети с территории России.

Советник считает, что атака была целенаправленной, и добавляет: "Впервые такое вижу, чтобы враг пытался ликвидировать кого-то, используя "Шахеды" так целенаправленно", – сказал он.

В то же время Бескрестнов поделился, что в результате вражеского удара его дом и машины уничтожены: "Ничего не осталось, можно так сказать". Сейчас эксперт находится в больнице.

Важно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала высказал мнение, что Россия могла использовать реактивные беспилотники для мести украинским силовикам. По его словам, враг уже длительное время собирает информацию о лицах, которые препятствуют его планам, и сейчас, вероятно, перешел к новым методам их преследования. Ступак считает, что россияне сегодня использовали именно метод дистанционного удара, поскольку к объекту их охоты не удалось подобраться на земле – то есть через взрывчатку, поджоги или стрельбу.

В каком состоянии "Флеш"?