Это мог быть "дружеский огонь", – Братчук о вражеском обстреле фосфорными бомбами Змеиного

Накануне российские военные атаковали Змеиный остров фосфорными бомбами. По словам пресс-секретаря главы Одесской ОВА Сергея Братчука, это мог быть очередной "дружеский огонь".

Это он заявил во время телемарафона. Сергей Братчук добавил, что российские военные могут помогать ВСУ освобождать временно оккупированные территории, передает 24 канал.

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Змеиный находится под полным контролем ВСУ

Прежде всего пресс-секретарь главы Одесской ОВА отметил, что наши военные полностью контролируют остров Змеиный. Это ВСУ осуществляют с помощью средств огневого поражения.

В то же время следует понимать, что в Черном море все еще находится группировка российского флота. Правда, она боится подходить к берегам Украины. И на это есть логическое объяснение, ведь затопленный крейсер "Москва" – наглядный пример того, что врагу не стоит подступать слишком близко.

Пока известно, что в море находятся два ракетоносителя. Для их усиления враг пригнал три больших десантных судна. В то же время в ОВА не наблюдают попыток врага десантироваться на остров. Мол, попытка высадиться на Змеиный из Черного моря может стать причиной попадания в "мертвое".

Оккупанты могли уничтожить то, что осталось

Сергей Братчук не исключает, что российские военные обстреляли остров Змеиный не просто так. Атака фосфорными бомбами могла производиться врагом для того, чтобы уничтожить то, что он оставил во время своего бегства.

Я это не исключаю, ведь так называемый "дружеский огонь" накануне на Южном направлении враг продемонстрировал. Знаем, что попали в свой командно-наблюдательный пункт в Херсонской области. Как говорится, туда им и дорога,

– подчеркнул Братчук.

Сергей Братчук не против того, чтобы враг помогал нашей стране собственноручно. Мол, таким образом, он ускорит путь к освобождению из-под оккупации Херсонщины и других регионов нашего государства.

Напомним, что о сбросе фосфорной бомбы на остров Змеиный сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что в Кремле не придерживаются своих слов. Ведь это явно не демонстрация того самого "жеста доброй воли", о котором оккупанты говорили раньше.

Атаковали Змеиный враги с помощью двух самолетов Су-30. Их подняли с аэродрома Бельбек на временно оккупированном полуострове Крым. Оккупанты нанесли по острову, который они якобы освободили, два удара.

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