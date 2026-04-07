"Адмирал Макаров" в Новороссийске был поражен дважды: появились спутниковые фото
- Фрегат "Адмирал Макаров" в Новороссийске получил по меньшей мере два поражения, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.
- Повреждения нефтяного терминала и нефтепроводов также подтверждены спутниковыми снимками, но серьезных разрушений не зафиксировано.
Фрегат "Адмирал Макаров" получил по меньшей мере два поражения – об этом свидетельствуют спутниковые снимки и видеоанализ. Вероятно, повреждения незначительны и ограничились взрывной волной, хотя пострадать мог личный состав, который во время атаки находился на борту.
Об этом пишет телеграм-канал Exilenova+.
Какие последствия атаки на Новороссийск?
Согласно данным новых спутниковых снимков, от удара Украины пострадали несколько участков нефтяного терминала в Новороссийске, а фрегат "Адмирал Макаров" получил по меньшей мере два поражения.
На снимках заметно повреждение нефтепроводов у причалов №1 и №2 и разрушение непосредственно причала №2. Также украинский дрон попал по нефтепроводу в другой зоне нагрузки, рядом с узлами SICN и запорной арматурой трубопроводной системы.
Повреждения порта в результате атаки / Фото Exilenova+
Вместе с тем аналитики пишут о повреждении одного из фрегатов проекта 11356Р. Во время атаки он находился на военно-морской базе в Новороссийске. Эксперты отметили, фрегат "Адмирал Макаров" был поражен по меньшей мере дважды.
Первое попадание поразило причал рядом с вертикальными пусковыми установками УКСК 3С14 для ракет "Калибр". Уровень повреждения пока неизвестен, впрочем, вероятно, ограничился действием взрывной волны без серьезных разрушений.
Второе поражение пришлось на якорно-швартовую часть носа – зона технически второстепенная, поэтому серьезного влияния на боеспособность корабля, скорее всего, не будет иметь,
– говорится в анализе.
Также аналитики добавили, что во время атаки на порт на борту фрегата находился личный состав, поэтому возможны ранения от обломков или контузии из-за взрывной волны.
Важно! Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что в ночь на 6 апреля украинским силам удалось поразить не только российский фрегат. По его словам, под прицел дронов попала буровая установка "Сиваш" и причалы, которые отвечают за загрузку российской нефти и нефтепродуктов с целью экспорта.
Военнослужащий отметил, что удары по флоту России являются важными, поскольку уменьшение возможностей врага в Черном море значительно уменьшило бы нагрузку на украинскую ПВО и сократило бы количество ракет, которые враг мог бы применить в атаках против Украины. К примеру, удар по фрегату "Адмирал Макаров" забрал возможность у России нанести комбинированный удар по Украине с помощью ракет "Калибр".
Напомним, предположительно фрегат "Адмирал Макаров" уже был атакован 29 октября 2022 года во временно оккупированном Севастополе. Тогда после взрывов в месте дислокации российского флота возник пожар. Украинская сторона сообщила о поражении по меньшей мере трех кораблей, а СМИ писали, что среди них – "Адмирал Макаров".
Какие детали атаки сейчас известны?
В ночь на 6 апреля украинские силы атаковали беспилотниками порт Новороссийск и фрегат "Адмирал Макаров". Это произошло в рамках комплексной операции СБУ и Сил обороны.
Во время атаки враг пытался применить ПВО прямо с корабля, но тщетно – судно все же получило повреждения.
После уничтожения крейсера "Москва" в 2022 году фрегат фактически стал основным боевым кораблем Черноморского флота России По сути, это был последний целый ракетный фрегат России с "Калибрами" в Черном море.