Не дожил несколько дней до 8-летия: в Глухове россияне убили мальчика, его брата и маму

Российская армия вечером 18 ноября обстреляла Глухов, в результате чего погибли и пострадали люди. Оккупанты убили семью: маму и двух ее детей.

Младший мальчик после вражеской атаки по Глухову не дожил до своего 8-летия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

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Что известно о погибшей семье в Глухове

В прокуратуре отметили, что среди погибших в городе после вражеской атаки был 8-летний мальчик и его мать, а также 83-летняя женщина и ее 59-летний сын.

"Среди раненых 13-летняя девушка и ее 14-летний брат", – отметили правоохранители.

Впоследствии там уточнили, что погибшему мальчику было 7 лет, до своего восьмого дня рождения он не дожил несколько дней.

В издании "Глухов.City" подробнее рассказали о погибшей семье. Женщину звали Татьяна, а мальчиков – Никита и Василий.

Семья переехала из Есманской громады, чтобы в Глухове найти более безопасное место. 18 ноября их жизни отобрал российский обстрел,

– говорится в материале.

Журналисты отметили, что живым из семьи остался только отец. Старшему сыну был 21 год, младшему только 8.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей семьи в Глухове.