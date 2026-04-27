Россияне в 2022 году атаковали ракетой штаб-квартиру ГУР, когда там был Буданов, – СМИ
Кирилл Буданов встретил полномасштабное вторжение России в Украину в штаб-квартире Главного управления разведки. Он находился там вместе с женой Марианной, в том числе во время ракетной атаки на здание.
Об этом пишет "Бабель".
Что известно об ударе?
Собеседник издания рассказал журналистам, что в полномасштабное вторжение тогдашний глава ГУР МО Украины встретил в штаб-квартире разведки. Жена Кирилла Буданова Марианна тогда жила в его кабинете.
В частности, она видела, как готовили и выезжали в Гостомель первые группы спецназовцев. Также, как привозили раненых, в том числе россиян.
Буданов, как передает издание, не был среди тех, кто находился в бункере вместе с президентом в первые недели вторжения. В то же время говорят, что в ГУР он был "на своем месте, в своей стихии: с оружием, гранатами – человек-война".
По данным издания, штаб-квартира ГУР попала под российский ракетный обстрел в марте 2022 года. Тогда Кирилл Буданов был на совещании, а после взрыва проверил, все ли в порядке с женой. Отряхнувшись от пыли, он осмотрел повреждения и обломки.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов призвал пересмотреть подходы к работе в полиции. По его мнению, правоохранители часто боятся применить оружие из-за риска судов. Поэтому нужен баланс: общество выполняет требования полиции, а полиция – действует в четких пределах, объяснил он.
Буданов заверил, что Украина не признает потерь территорий и не будет ими торговаться.
Также, по его словам, Украина готовит технологический сюрприз для россиян, а именно полная интеграция искусственного интеллекта.