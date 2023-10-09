Своей историей с иностранными журналистами поделилась Гили Йоскович. Женщина выжила, потому что спряталась под деревом.
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Что рассказала очевидца о трагедии на фестивале
Фестиваль электронной музыки "Nature Party" проходил в пустыне Израиля у кибуцы (общины) Реим. Его организовали в честь окончания религиозного праздника Суккот.
Утром в субботу, 7 октября, на место массового скопления напали вооруженные боевики ХАМАС.
Гили Йоскович рассказала, что они появились внезапно "повсюду с автоматическим оружием". Они начали стрелять по бегущим людям. Очевидница вспомнила, что ей удалось спрятаться за фруктовым деревом и она просидела там неподвижно ориентировочно 3 часа, притворяясь мертвой. Ведь боевики расстреливали мирных.
Я видела, как люди умирали повсюду. Я сидела очень тихо. Я не плакала, я даже не шевелилась… Я дышала, говоря: "Хорошо, я умру. Все хорошо, просто дыши, просто закрой глаза",
– рассказала Гили Йоскович.
Женщина вспомнила, что встала с места только тогда, когда пришли израильские солдаты. Ведь тогда она услышала голоса людей, разговаривавших на иврите.
На фестивале в Израиле погибли сотни человек
- 8 октября СМИ писали, что на фестивале боевики ХАМАС убили сотни человек – на месте проведения фестиваля нашли более 200 тел.
- Впоследствии в израильской спасательной службе Zaka подтвердили информацию о по меньшей мере 260 тел погибших мирных участников фестиваля.
- Боевики стреляли по людям, когда те пытались скрыться. Кроме того, они похищали участников фестиваля. Уже 8 октября появились видео, на которых видно – боевики держат людей в клетках. Среди заложников есть дети, женщины, пожилые люди.