Своей историей с иностранными журналистами поделилась Гили Йоскович. Женщина выжила, потому что спряталась под деревом.

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Что рассказала очевидца о трагедии на фестивале

Фестиваль электронной музыки "Nature Party" проходил в пустыне Израиля у кибуцы (общины) Реим. Его организовали в честь окончания религиозного праздника Суккот.

Утром в субботу, 7 октября, на место массового скопления напали вооруженные боевики ХАМАС.

Гили Йоскович рассказала, что они появились внезапно "повсюду с автоматическим оружием". Они начали стрелять по бегущим людям. Очевидница вспомнила, что ей удалось спрятаться за фруктовым деревом и она просидела там неподвижно ориентировочно 3 часа, притворяясь мертвой. Ведь боевики расстреливали мирных.

Я видела, как люди умирали повсюду. Я сидела очень тихо. Я не плакала, я даже не шевелилась… Я дышала, говоря: "Хорошо, я умру. Все хорошо, просто дыши, просто закрой глаза",

– рассказала Гили Йоскович.

Женщина вспомнила, что встала с места только тогда, когда пришли израильские солдаты. Ведь тогда она услышала голоса людей, разговаривавших на иврите.

На фестивале в Израиле погибли сотни человек