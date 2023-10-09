Своєю історією з іноземними журналістами поділилась Гілі Йоскович. Жінка вижила, адже заховалась під деревом.

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Що розповіла очевидиця про трагедію на фестивалі

Фестиваль електронної музики "Nature Party" проходив в пустелі Ізраїля біля кібуцу (громади) Реїм. Його організували на честь закінчення релігійного свята Суккот.

Вранці в суботу, 7 жовтня, на місце масового скупчення людей напали озброєні бойовики ХАМАС.

Гілі Йоскович розповіла, що вони з'явились раптово "всюди з автоматичною зброєю". Вони почали стріляти по людях, які тікали. Очевидиця пригадала, що їй вдалось заховатись за фруктовим деревом і вона просиділа там нерухомо орієнтовно 3 години, прикидаючись мертвою. Адже бойовики розстрілювали мирних.

Я бачила, як люди вмирали всюди. Я сиділа дуже тихо. Я не плакала, я навіть не ворушилася… Я дихала, кажучи: "Добре, я помру. Усе гаразд, просто дихай, просто заплющ очі",

– розповіла Гілі Йоскович.

Жінка пригадала, що встала з місця тільки тоді, коли прийшли ізраїльські солдати. Адже тоді вона почула голоси людей, які розмовляли на івриті.

На фестивалі в Ізраїлі загинули сотні людей