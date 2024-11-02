Удар по отделению полиции в Харькове: среди раненых полицейских – беременная женщина

Российские войска нанесли смертельный удар по Харькову вечером 1 ноября. В результате атаки на отделение полиции были ранены 36 полицейских.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу полиции Харьковской области Владимира Тимошко в эфире телемарафона. Также среди пострадавших сотрудников полиции беременная женщина.

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Сколько полицейских пострадало в результате атаки на Харьков

Тимошко рассказал, что в результате атаки России на Харьков вечером 1 ноября, ранения получили 36 полицейских, в больницу было направлено 16, среди них – полицейская на 26 неделе беременности. По словам врачей, и с ребенком все хорошо. Также по состоянию на вечер 1 ноября 4 полицейских были в очень тяжелом состоянии.

На сегодня в тяжелом состоянии трое полицейских и за их жизнь борются медики,

– добавил он.

Глава полиции Харьковщины отметил, что в результате российской атаки погиб один полицейский – полковник Андрей Матвиенко.

"Это известный в Харькове человек. С 24 февраля 2022 года он не покидал Харьковскую область. Есть категория людей, которые всегда на позитиве. Он был именно таким", – рассказал Тимошко.

Он также отметил, что полицейские продолжают выполнять свою работу, а этот удар только добавил злости и ненависти к врагу.

"Полиция продолжает работать, в частности, помогает проводить эвакуации, ежедневно осуществляется 20 – 30 осмотров мест событий по военным преступлениям", – заявил Тимошко.