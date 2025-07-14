Россияне ударили беспилотником "Молния" по Харькову

Днем 14 июля оккупанты нанесли удар по Харькову, жители слышали взрыв в городе. Враг использовал беспилотник "Молния".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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Что известно о взрыве в Харькове?

Днем 14 июля жители Харькова слышали взрыв в городе. Городской голова объяснил, что российские захватчики нанесли удар по Шевченковскому району.

Есть информация о взрыве в городе. Предварительно – удар беспилотником "Молния" по Шевченковскому району,

– рассказал Терехов.

Он добавил, что проверяются данные о поврежденном авто и трамвайных рельсах. Известно о поврежденной остановке общественного транспорта.

Позже городской голова заявил, что попадание в Шевченковском районе подтверждено, а тип ударного дрона устанавливают специалисты. К счастью, в результате атаки пострадавших нет.

Напомним, что 14 июля враг ударил по учебному и медицинскому учреждениям в Сумах. В результате циничной атаки врага есть пострадавшие среди населения.