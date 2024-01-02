Наталья Попова поблагодарила экстренную медицинскую помощь за скорое прибытие на помощь. Также рассказала, что отказалась от госпитализации, передает 24 Канал.

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"Потеряли все. Волонтерского буса больше нет"

"Мы живы. Малыша успела спрятать", – написала Попова.

Также она показала фото мальчика, лежащего в ванной. На полу – пятна крови.

Женщина поблагодарила экстренную медицинскую помощь. Рассказала, что стеклом порезало лицо. Также стекло вынули из ноги.

Мы потеряли все. Волонтерского буса, который пережил все, тоже больше нет. 30 метров до воронки. Наш враг как всегда безжалостен и бьет по детям. Ненавидеть сильнее уже невозможно,

– подчеркнула советница председателя облсовета.

Также добавила, что просит помощи, прикрепила соответствующие реквизиты. Отметила, что ездить больше не на чем, вещей почти не осталось.

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Советница главы Харьковского облсовета попала под обстрел / Фото из фейсбука Поповой

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