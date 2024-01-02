Наталія Попова подякувала екстренці за швидке прибуття на допомогу. Також розповіла, що відмовилася від госпіталізації, передає 24 Канал.
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"Втратили все. Волонтерського буса більше немає"
"Ми живі. Малого встигла сховати", – написала Попова.
Також вона показала фото хлопчика, який лежить у ванній. На підлозі – плями крові.
Жінка подякувала екстреній медичній допомозі. Розповіла, що склом порізало обличчя. Також скло вийняли з ноги.
Ми втратили все. Волонтерського буса який пережив все, також більше нема. 30 метрів до воронки. Наш ворог як завжди безжальний і б'є по дітях. Ненавидіти сильніше вже неможливо,
– підкреслила радниця голови облради.
Також додала, що просить про допомогу, прикріпила відповідні реквізити. Зазначила, що їздити більше немає на чому, речей майже не залишилося.
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Радниця голови Харківської облради потрапила під обстріл / Фото з фейсбуку Попової
Що відомо про постраждалих внаслідок ракетних ударів по Харкову
- Очільник ОВА повідомив, що в результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка.
- Станом на 10:40 відомо про 44 постраждалих. Зокрема, 5 дітей: три хлопчики 9 років, дівчатка 6 і 13 років.
- У дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.
- ️ Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років.
- ️ "Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, в тому числі 3 дітей. Медики оцінюють їх стан як середній", – розповів Олег Синєгубов.