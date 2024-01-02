Наталія Попова подякувала екстренці за швидке прибуття на допомогу. Також розповіла, що відмовилася від госпіталізації, передає 24 Канал.

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"Втратили все. Волонтерського буса більше немає"

"Ми живі. Малого встигла сховати", – написала Попова.

Також вона показала фото хлопчика, який лежить у ванній. На підлозі – плями крові.

Жінка подякувала екстреній медичній допомозі. Розповіла, що склом порізало обличчя. Також скло вийняли з ноги.

Ми втратили все. Волонтерського буса який пережив все, також більше нема. 30 метрів до воронки. Наш ворог як завжди безжальний і б'є по дітях. Ненавидіти сильніше вже неможливо,

– підкреслила радниця голови облради.

Також додала, що просить про допомогу, прикріпила відповідні реквізити. Зазначила, що їздити більше немає на чому, речей майже не залишилося.

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Радниця голови Харківської облради потрапила під обстріл / Фото з фейсбуку Попової

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