Возможные проблемы со светом: утром оккупанты ударили по пригороду Харькова

Утром 3 октября российские захватчики атаковали пригород Харькова. Вследствие вражеского обстрела повреждены линии высоковольтных передач.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в своем телеграм-канале. Взрывы прогремели около 05:30.

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Атака на Харьков утром 3 октября

Утром четверга в Харькове прогремели взрывы. Мэр подтвердил это в 05:24. Также призвал быть осторожными. Уже вскоре уточнил, что взрывы в ближайшем пригороде, могут быть повторные удары.

Вследствие последнего удара по пригороду, повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова,

– заявил Игорь Терехов.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

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