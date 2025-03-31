По Харькову россияне били "Геранью-2": ГСЧС показала адские кадры после прилетов

Ночью и утром 31 марта российские войска нанесли массированный обстрел ударными беспилотниками по Харькову. На месте ударов вспыхнули масштабные пожары, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины и Харьковскую областную прокуратуру.

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Какие последствия ночной атаки на Харьков

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, с 2:00 до 6:00 россияне нанесли 6 ударов по промышленной зоне в Киевском районе города.

Попадание по складским помещениям и типографии. В результате взрывов произошел пожар площадью в несколько тысяч квадратных метров,

– сообщил он.

Чубенко добавил, что в результате удара телесные повреждения получили трое мужчин от 50 до 60 лет – это сотрудники предприятия, которые находились на территории. К тому же в результате ударов было повреждено остекление в трех многоквартирных домах и детском саду.

По предварительной информации, для удара враг использовал БпЛА "Герань-2".

Спасатели показали последствия ночного обстрела / Фото: ГСЧС Харьковщины

В ГСЧС сообщили, что сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, к которой привлечены 68 спасателей и 19 единиц техники. Также на месте работают кинологический и пиротехнический расчеты ГСЧС.

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Напомним, этой ночью российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области. Также враг применил 131 ударный БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.