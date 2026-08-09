Три прицельных удара по гражданским: в Харькове показали страшные последствия атаки "Бандеролей"

Утром 9 августа Россия нанесла удар по Харькову. Зафиксировано прямое попадание в 10-этажный жилой дом в Салтовском районе города. Там разрушено перекрытие между 7-м и 10-м этажами.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, что попадание пришлось в 8-й этаж здания, удар произошел примерно в 7 утра.

Последствия атаки на Харьков

Спасательно-поисковая операция на месте российского удара в Харькове продолжается до сих пор. Далее специалисты определят степень повреждения здания и возможность его дальнейшей эксплуатации.

Корреспондентка из Харькова отметила, что российские войска задействовали ударные средства под названием "Бандероль". Одно из них попало в указанный дом, второе – в склад магазина, третье – по городской аллее.

Эти три дрона-ракеты были запущены по соседним кварталам одного района. Это Салтовка. Уже есть информация о двух погибших. Один человек в момент удара находился неподалеку от этого жилого дома, другой – возле места второго удара. Это мужчины в возрасте 50 и 66 лет,

– сообщила Черненко.

Число пострадавших в результате российского удара 9 августа на данный момент составляет 27 человек. В больницах находятся пять человек, среди них – одна женщина в тяжелом состоянии.

Семья харьковчанки Натальи живет на 6-м этаже поврежденного дома. Люди чудом выжили, этажи над ее квартирой обрушились. У женщины острая стрессовая реакция.

Мне не спалось. Я взяла телефон, лежала, повернулась лицом как раз в ту сторону – к балкону, к проспекту. Обычно я слышу, как что-то подлетает, а в этот раз почему-то вообще ничего не слышала. Потом почувствовала запах гари. Я понимала, что все летит, пыталась открыть глаза. Мне казалось, что это уже все… Потом осознала, что нет, я вскочила и побежала в коридор,

– поделилась Наталья, пострадавшая.

"Бандероль" – относительно новый тип оружия, который Россия стала чаще использовать для ударов по украинским городам, в частности терроризирует им Харьков. Корреспондентка добавила, что через несколько секунд после того, как раздался первый взрыв, в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Черненко подчеркнула, что обнаруживать и сбивать такие дроны-ракеты сложно.

Об атаке на Харьков 9 августа: смотрите видео