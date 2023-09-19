Оккупанты попали в лечебное учреждение в Херсоне: вспыхнул пожар, пациентов выносили на руках

Российские военные продолжают обстреливать Херсон и окрестности города. В ночь на 19 сентября атаки не утихали. Один из снарядов врага попал в лечебное заведение в областном центре.

Как отмечают в ГСЧС, в результате вспыхнул пожар в подсобном помещении. Пациентов из лечебного учреждения эвакуировали.

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Выносили маломобильных на руках

Спасатели на руках вынесли 5 маломобильных пациентов. Остальные пациенты самостоятельно перебрались в безопасное место, пока ликвидировали пожар.

В ГСЧС отметили, что усмирить огонь удалось быстро. К тушению пожара привлекли 12 спасателей, а также 3 единицы техники.

Возможно, фото не лучшего качества. Но оно отражает весь цинизм врага и те условия, в которых живут люди и работают спасатели,

– говорят в ГСЧС.



Спасатели на руках выносили пациентов / Фото ГСЧС

Обратим внимание на то, что 17 сентября отмечали День спасателя. Во время полномасштабного вторжения они продемонстрировали свою несокрушимость, преданность профессии и жажду спасать людей даже под обстрелами врага.

Собственно, не раз бывало так, что россияне били во второй раз по объекту. Когда там уже свою работу выполняли спасатели. К сожалению, некоторые из них получали ранения, а также погибали, спасая из-под завалов других.