Двойной удар для России, – Свитан раскрыл, какой важный объект атаковали в Великом Новгороде

В России 9 марта раздавались взрывы в Великом Новгороде, где было атаковано важное предприятие. На нем производилась аммиачная селитра, которая является производной для взрывчатки.

Поэтому удар по этому предприятию повлияет на военную экономику страны-агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив как удалось осуществить атаку на Великий Новгород.

Почему Украине важно выбивать химические предприятия врага?

Свитан отметил, что состоялась хорошая проработка авиационного задания от целеуказания до выполнения.

Обратите внимание! Утром 9 марта в российском Великом Новгороде прогремели взрывы в районе химического предприятия ПАО "Акрон". На этом заводе производят аммиак, карбамид, аммиачную селитру, NPK-удобрения и другие промышленные химикаты. Также в декабре 2025 года предприятие уже было атаковано.

"Исполнители имели достаточное количество сил, средств, правильно спланировали операцию, осуществив прорыв российской фронтовой ПВО, обход по некоторым позициям объектовой ПВО, которая есть на маршруте", – отметил военный эксперт.

Причем обходят, по его словам, или по изменению маршрута, или по высотам идет определенная градация. Далее выход на объектовую ПВО с превышением коэффициента пресыщения и поражения объекта – в этом случае завода "Акрон"

Произошел двойной удар для России. Во-первых, по российскому химпрому, а именно по производству производной для взрывчатки, и это военная тема. А, во-вторых, по российской военной экономике, потому что любой завод химпрома участвует во втором-третьем переделе нефтегазовой промышленности России, добавляя враждебной экономике финансов,

– пояснил Роман Свитан.

Поэтому для Украины очень важно, по мнению полковника ВСУ в запасе, выбить российскую экономику, которая начинает получать сверхприбыли с продажи нефти.

