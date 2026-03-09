Оккупанты сообщили о якобы уничтожении 621 дрона. Об этом заявили в минобороны России.
Что известно о новом рекорде для Украины?
Украина с 8 по 9 марта 2026 года запустила по России около 754 БПЛА. Больше всего прилетело по Брянщине, Белгородчине, Тульщине и по территориям оккупированного Крыма.
В минобороны России опубликовали список регионов, где были замечены украинские дроны на конец 8 марта:
- Брянская область – 235;
- Оккупированный Крым – 78;
- Краснодарский край – 61;
- Тульская область – 48;
- Белгородская область – 41;
- Рязанская область – 20;
- Астраханская область – 21;
- Калужская область – 16;
- Курская область – 15;
- Московский регион/Москва – 14;
- Ростовская область – 18 18;
- Акватория Черного моря – 10 10;
- Акватория Азовского моря – 7;
- Орловская область – 5;
- Смоленская область – 4;
- Республика Адыгея – 4;
- Воронежская область – 3;
- Волгоградская область – 2;
- Липецкая область – 1.
Такая атака по России стала рекордной, что может свидетельствовать о значительном наращивании производства дронов для Сил обороны Украины.
Что известно о последних атаках по России?
9 марта в Великом Новгороде прогремели взрывы в районе химического завода ПАО "Акрон". Подробностей о последствиях ударов пока нет.
Вечером 8 марта для Краснодарского края России объявили воздушную тревогу. В нескольких населенных пунктах региона слышали взрывы.
В Краснодарском крае России беспилотники ударили по подстанции "Кубанская", что привело к пожару. Атака также затронула подстанцию "Островская".