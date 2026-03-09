Окупанти повідомили про нібито знищення 621 дрона. Про це заявили в міноборони Росії.

Що відомо про новий рекорд для України?

Україна з 8 по 9 березня 2026 року запустила по Росії близько 754 БпЛА. Найбільше прилетіло по Брянщині, Бєлгородщині, Тульщині та по територіях окупованого Криму.

В міноборони Росії опублікували список регіонів, де були помічені українські дрони на кінець 8 березня:

Брянська область – 235;

Окупований Крим – 78;

Краснодарський край – 61;

Тульська область – 48;

Бєлгородська область – 41;

Рязанська область – 20;

Астраханська область – 21;

Калузька область – 16;

Курська область – 15;

Московський регіон / Москва – 14;

Ростовська область – 18;

Акваторія Чорного моря – 10;

Акваторія Азовського моря – 7;

Орловська область – 5;

Смоленська область – 4;

Республіка Адигея – 4;

Воронезька область – 3;

Волгоградська область – 2;

Липецька область – 1.

Така атака по Росії стала рекордною, що може свідчити про значне нарощування виробництва дронів для Сил оборони України.

Що відомо про останні атаки по Росії?