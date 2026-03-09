Поэтому удар по этому предприятию повлияет на военную экономику страны-агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив как удалось осуществить атаку на Великий Новгород.
К слову Рекордное количество дронов: ВСУ с 8 по 9 марта запустили по России 754 БпЛА
Почему Украине важно выбивать химические предприятия врага?
Свитан отметил, что состоялась хорошая проработка авиационного задания от целеуказания до выполнения.
Обратите внимание! Утром 9 марта в российском Великом Новгороде прогремели взрывы в районе химического предприятия ПАО "Акрон". На этом заводе производят аммиак, карбамид, аммиачную селитру, NPK-удобрения и другие промышленные химикаты. Также в декабре 2025 года предприятие уже было атаковано.
"Исполнители имели достаточное количество сил, средств, правильно спланировали операцию, осуществив прорыв российской фронтовой ПВО, обход по некоторым позициям объектовой ПВО, которая есть на маршруте", – отметил военный эксперт.
Причем обходят, по его словам, или по изменению маршрута, или по высотам идет определенная градация. Далее выход на объектовую ПВО с превышением коэффициента пресыщения и поражения объекта – в этом случае завода "Акрон"
Произошел двойной удар для России. Во-первых, по российскому химпрому, а именно по производству производной для взрывчатки, и это военная тема. А, во-вторых, по российской военной экономике, потому что любой завод химпрома участвует во втором-третьем переделе нефтегазовой промышленности России, добавляя враждебной экономике финансов,
– пояснил Роман Свитан.
Поэтому для Украины очень важно, по мнению полковника ВСУ в запасе, выбить российскую экономику, которая начинает получать сверхприбыли с продажи нефти.
Где еще в России в последнее время раздавались взрывы?
Вечером 8 марта состоялась атака дронов на Краснодарский край России. В городе Сочи раздавались мощные взрывы, были сообщения о попадании ракеты ПВО в дом, что привело к пожару. Также после падения дронов возник пожар в Темрюке, предположительно, в районе морского терминала.
Ранее, 6 марта, Краснодарский край был под атакой. В результате удара дрона на хуторе Бережном Абинского района на территории подстанции 500 кВ "Кубанская", возник пожар. Эта подстанция обеспечивает снабжение энергии в направлении порта Тамань, который имеет стратегическое значение для региона. Жители Абинска услышали более четырех мощных взрывов. Обломки дрона упали и на две многоэтажки.
Кроме того, в ночь на 4 марта в российских городах Саратов и Энгельс раздавались громкие взрывы – около 60 в течение 2 часов. По свидетельству местных жителей, в небе несколько раз появлялись яркие вспышки света. По официальной информации, в результате атаки были повреждения и пострадавшие.