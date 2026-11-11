Пожар и аварийные отключения: Россия совершила атаку на энергетику в Хмельницкой области

Российские войска нанесли удар по Хмельницкой области, в результате чего пострадала энергетическая инфраструктура. Из-за повреждения оборудования возникли проблемы с электроснабжением, а на месте атаки вспыхнул пожар.

О последствиях обстрела сообщили в Хмельницкой областной государственной администрации. По данным областной администрации, повреждение энергетического оборудования привело к аварийному отключению электроэнергии в Шепетовском районе.

Каковы последствия атаки на Хмельницкую область?

В результате российского удара также возник пожар. К его ликвидации привлекли спасателей.

Тем временем энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Информация о пострадавших, масштабах повреждений и сроках восстановления электроснабжения пока не обнародована.

Российская армия не прекращает атаки на критическую инфраструктуру Украины перед началом зимы. В частности, 10 ноября враг нанес удар по большим подстанциям сразу в нескольких областях Украины.