Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук и главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина. В очередной раз целью России стали объекты критической инфраструктуры.

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Какая ситуация в Ивано-Франковской области

Объекты критической инфраструктуры Прикарпатья снова стали целью вражеской ракетной атаки. Работали силы противовоздушной обороны. Зафиксировано повреждение частных домов,

– рассказала Онищук.

Она добавила, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Также в области были введены аварийные отключения света.

Все соответствующие службы уже выехали на места. В Офисе Генерального прокурора впоследствии сообщили, что в результате российской атаки на Прикарпатье повреждены по меньшей мере 32 частных дома, 2 хозяйственные постройки и линии электропередач.

"Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые документируют последствия вооруженной агрессии России", – отметили правоохранители.

Последствия атаки на Прикарпатье / Фото Офиса генпрокурора

В то же время городской голова Надворнянска Ивано-Франковской области Зиновий Андреевич сообщил, что в общине все "относительно" хорошо. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать информационную гигиену.

Какие последствия атаки в Хмельницкой области

По словам Тюрина, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО в Хмельницкой области уничтожили 6 вражеских ракет.

В результате атаки частично отсутствует электроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах.

Кроме того, НЭК "Укрэнерго" применила экстренные отключения,

– отметил председатель ОВА.

Также было повреждено хозяйственное помещение и крыша частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.