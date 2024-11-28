Повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук та очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна. В черговий раз ціллю Росії стали об'єкти критичної інфраструктури.

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Яка ситуація в Івано-Франківській області

Об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття знову стали ціллю ворожої ракетної атаки. Працювали сили протиповітряної оборони. Зафіксовано пошкодження приватних будинків,

– розповіла Онищук.

Вона додала, що, на щастя, минулося без постраждалих. Також в області було введено аварійні відключення світла.

Усі відповідні служби вже виїхали на місця. У Офісі Генерально прокурора згодом повідомили, що внаслідок російської атаки на Прикарпатті пошкоджено щонайменше 32 приватних будинки, 2 господарські будівлі та лінії електропередач.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці, які документують наслідки збройної агресії Росії", – зазначили правоохоронці.

Наслідки атаки на Прикарпатті / Фото Офісу генпрокурора

Водночас міський голова Надвірнянська Івано-Франківської області Зіновій Андрійович повідомив, що в громаді все "відносно" добре. Він також закликав місцевих жителів зберігати спокій та дотримуватися інформаційної гігієни.

Які наслідки атаки на Хмельниччині

За словами Тюріна, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО на Хмельниччині знищили 6 ворожих ракет.

В результаті атаки частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах.

Крім того, НЕК "Укренерго" застосувала екстрені відключення,

– зазначив голова ОВА.

Також було пошкоджено господарське приміщення та дах приватного будинку. На щастя, минулося без постраждалих.