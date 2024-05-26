Утром Россия снова атаковала Хмельницкую область: отработала ПВО

Утром 26 мая на Хмельнитчине снова прогремел взрыв. Враг снова атаковал область. Отработала ПВО.

Детали утренней атаки российских захватчиков рассказал председатель ОВА. Сказал, есть ли разрушения и пострадавшие, передает 24 Канал.

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В Хмельницкой области утром работала ПВО

Сергей Тюрин рассказал, что сегодня утром, во время воздушной тревоги, оккупанты снова атаковали область. Вследствие этого в одном из районов был слышен взрыв.

Работали силы ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. Спасибо нашим ВСУ за защиту неба над Хмельницкой областью!

– подчеркнул глава ОВА.

Какие последствия ночной атаки на Хмельнитчину

Заметим, что ночью 26 мая оккупанты атаковали Хмельницкую область дронами и ракетами.

Тюрин рассказал, что во время воздушной тревоги в пределах области силы ПВО сбили 6 беспилотников и 1 ракету.

Из-за российской атаки в одном из городов от электроэнергии было отключено 3 тысячи абонентов. Впрочем, на утро все потребители уже подключены к энергосети.

"Информация о травмированных и разрушений не поступала", – отметил председатель Хмельницкой ОВА.

Очередной взрыв в Хмельницкой области прогремел во время тревоги около 10:31. За несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали, что направляется скоростная цель.