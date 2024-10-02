"Это была ошибка": Нетаньяху заявил, что Иран "поплатится" за атаку на Израиль

Во вторник, 1 октября, Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран "поплатится" за это.

Соответствующее заявление израильский премьер сделал на открытии заседания кабинета министров безопасности в Иерусалиме вскоре после иранской ракетной атаки.

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Реакция Нетаньяху на удары по Израилю

Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил "большую ошибку" – и он поплатится за это.

По словам премьера, удар по Израилю провалился. Нетаньяху отметил, что атака была сорвана благодаря израильской противовоздушной обороне, которую он назвал лучшей в мире. Также политик выразил благодарность США, которые помогали отражать иранский обстрел.

Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Синвар и Дейф не понимали этого, Насралла и Шукр не понимали этого, и, вероятно, есть те, кто в Тегеране понимает не понимать этого,

– сказал он.

Нетаньяху добавил, что "они поймут", указав, что Израиль нападет на того, кто напал на них. Премьер-министр Израиля призвал "силы света в мире" объединиться против Тегерана.

"Израиль движется, а ось зла отступает. Мы сделаем все необходимое, чтобы продолжить эту тенденцию, достичь всех целей войны, в первую очередь возвращения всех наших заложников, обеспечить наше существование и будущее", – отметил Беньямин Нетаньяху.