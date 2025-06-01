В России объяснили последствия удара ВСУ по комплексу "Искандер" в Брянской области

Российский ресурс, вероятно, связанный с силовиками врага, объяснил последствия удара ВСУ по ОТРК "Искандер" и заявил о пострадавших. Атака произошла 5 июня в Брянской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Вооруженные Силы ударили по "Искандеру"

Россияне заявили, что выяснили последствия атаки Украины на российский ракетный комплекс 5 июня. В ресурсе написали, что удар нанесли рано утром недалеко от села Мартьяновка Клинцовского района Брянской области.

Атака наносилась несколькими ракетами. Погибло 8 российских военнослужащих, еще пятеро получили ранения,

– рассказали о якобы последствиях атаки россияне со ссылкой на источники в медицинских службах.

Там напомнили, что в Генштабе ВСУ сообщали об атаке. В сообщении говорилось об ударе по подразделению 26 ракетной бригады России, который из района города Клинцы Брянской области пытался нанести удар по одному из населенных пунктов Украины. Вероятно, по Киеву.

Момент атаки на ОТРК: смотрите видео Генштаба

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что эта операция была чрезвычайно сложной по уровню реализации, ведь сначала надо было отследить движение ракетных комплексов "Искандер" к местам их развертывания, зафиксировать геолокацию, после этого направить украинские ракеты или дроны.

Впрочем, ВСУ во взаимодействии с СБУ эффективно отработали по вражеской военной цели.