Россия ударила по Измаильскому району: повреждена транспортная инфраструктура, есть погибший

Российские войска провели атаку с воздуха по Измаильскому району Одесской области, поразив объекты транспортной инфраструктуры. Уже поступила первая информация о последствиях обстрела.

Об этом сообщили в РГА Измаильского района. 24 Канал передает самое важное.

Что известно об обстреле Измаильского района 29 августа и его последствиях?

Как сообщает Измаильская районная государственная администрация, Одесскую область, в частности указанный регион, в очередной раз атаковали российские войска с воздуха. Оккупанты нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры.

В результате вражеской атаки, к сожалению, один человек погиб, также есть пострадавшие. Экстренные и профильные службы сразу прибыли на места попаданий для ликвидации последствий.

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Добавим, что враг регулярно наносит удары по югу Одесской области, пытаясь уничтожить портовую и логистическую инфраструктуру. Измаильский район неоднократно становился мишенью массированных атак ударными беспилотниками.

Страдают также зернохранилища и административные здания. Из-за постоянного террора со стороны оккупантов власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.