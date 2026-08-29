Її повідомили в РДА Ізмаїльського району. 24 Канал переказує найважливіше.

Що відомо про обстріл Ізмаїльського району 29 серпня та його наслідки?

Як повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація, Одеську область, зокрема зазначений регіон, вкотре атакували російські війська з повітря. Окупанти завдали ударів по об'єктах транспортної інфраструктури.

Унаслідок ворожої атаки, на жаль, одна людина загинула, також є постраждалі. Екстрені та профільні служби одразу прибули на місця влучань для ліквідації наслідків.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що ворог регулярно цілить по півдню Одещини, намагаючись знищити портову та логістичну інфраструктуру. Ізмаїльський район неодноразово ставав мішенню для масованих атак ударними безпілотниками.

Страждають також зерносховища та адміністративні будівлі. Через постійний терор з боку окупантів влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.