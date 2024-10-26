"Дни покаяния" в три волны: Израиль атаковал объекты производства ракет Ирана и другие цели

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Операция проходила в несколько волн и получила название "Дни покаяния".

Первая волна была сосредоточена на системе противовоздушной обороны Ирана, а вторая и третья волны были сосредоточены на ракетных базах и базах беспилотников, а также на местах производства оружия.

Смотрите также Бамбуковые агенты: что такое дипломатия панд, как Китай их использует и почему это важно

Атака Израиля на Иран

В ЦАХАЛ сообщили, что ночью самолеты Израиля атаковали производства ракет, которыми Иран бил по стране, ракетные комплексы класса "земля – воздух" и другие цели.

Также под обстрел, предположительно, попали несколько военных баз и командный пункт Корпуса стражей исламской революции. Целями атаки, по словам израильских чиновников, не были нефтяные или ядерные объекты Ирана.

Новая атака стала ответом на продолжающиеся более года атаки Тегерана и его союзников, и получила название "Дни покаяния". Израиль впервые взял на себя ответственность за атаку на Иран.

В Тегеране, столице Ирана, слышали по меньшей мере 5 взрывов. Громко было и в соседнем городе Карадж. Иран официально признал атаки по военным объектам в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Есть информация о повреждениях, детали уточняются.

Израэль Зив, бывший руководитель оперативного управления ЦАХАЛа, называет израильские удары "историческими" и говорит, что Израиль часами делал "все, что пожелал" в небе Ирана, нацеливаясь на некоторые из его важнейших военных целей.