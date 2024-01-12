Британские войска, чтобы нанести удары по хуситам, применили четыре истребителя, запускавших управляемые бомбы. Известно, что их также поддерживал самолет-заправщик.

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Удары по ключевым объектам

Силы коалиции определили ключевые объекты, вовлеченные в атаки по военным и гражданским кораблям, и согласились провести тщательный скоординированный удар, чтобы уменьшить возможности хуситов нарушать международное право таким образом,

– заявили в оборонном ведомстве.

Чтобы нанести удары, использовали четыре самолета RAF Typhoon FGR4 при поддержке танкера-дозаправщика "Вояджер". Известно, что самолеты использовали управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум объектам хуситов.

Как отметили в ведомстве, одной из них была площадка в Бани на северо-западе Йемена, которая использовалась для запуска разведывательных и ударных дронов.

"Другим местом, пораженным нашими самолетами, был аэродром в Аббсе. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем. Наши самолеты обнаружили и имели несколько ключевых целей на аэродроме", – сообщили в Министерстве обороны Британии.

В Минобороны Британии отметили, что при планировании ударов особое внимание уделялось минимизации каких-либо рисков для гражданского населения.

Подробные результаты ударов оцениваются, но первые признаки свидетельствуют, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана,

– подытожили в Минобороны Британии.

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