Британские войска, чтобы нанести удары по хуситам, применили четыре истребителя, запускавших управляемые бомбы. Известно, что их также поддерживал самолет-заправщик.
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Удары по ключевым объектам
Силы коалиции определили ключевые объекты, вовлеченные в атаки по военным и гражданским кораблям, и согласились провести тщательный скоординированный удар, чтобы уменьшить возможности хуситов нарушать международное право таким образом,
– заявили в оборонном ведомстве.
Чтобы нанести удары, использовали четыре самолета RAF Typhoon FGR4 при поддержке танкера-дозаправщика "Вояджер". Известно, что самолеты использовали управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум объектам хуситов.
Как отметили в ведомстве, одной из них была площадка в Бани на северо-западе Йемена, которая использовалась для запуска разведывательных и ударных дронов.
"Другим местом, пораженным нашими самолетами, был аэродром в Аббсе. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем. Наши самолеты обнаружили и имели несколько ключевых целей на аэродроме", – сообщили в Министерстве обороны Британии.
В Минобороны Британии отметили, что при планировании ударов особое внимание уделялось минимизации каких-либо рисков для гражданского населения.
Подробные результаты ударов оцениваются, но первые признаки свидетельствуют, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана,
– подытожили в Минобороны Британии.
Что известно об ударах по хуситам в Йемене: основное
- Ночью 12 января США и Британия при поддержке союзников нанесли серию авиационных ударов по базам хуситов в Йемене.
- В Министерстве обороны Великобритании заявили, что во время ночной атаки ударили по пусковым площадкам и аэродромам йеменских хуситов. Эти объекты противники использовали для нападений на корабли в Красном море.
- Через некоторое время удары по хуситам прокомментировал президент США Джо Байден. Он отметил, что атака стала "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов". В частности, глава США имел в виду рейды хуситов на международные морские суда в Красном море.