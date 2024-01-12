Британські війська для завдання ударів по хуситах застосували чотири винищувачі, які запускали керовані бомби. Відомо, що їх також підтримував літак-заправник.
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Удари по ключових об'єктах
Сили коаліції визначили ключові об'єкти, залучені до атак по військових та цивільних кораблях, і погодилися провести ретельний скоординований удар, щоб зменшити можливості хуситів порушувати міжнародне право таким чином,
– заявили в оборонному відомстві.
Аби завдати ударів, використовували чотири літаки RAF Typhoon FGR4 за підтримки танкера-дозаправника "Вояджер". Відомо, що літаки використовували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох об'єктах хуситів.
Як зазначили у відомстві, однією з них був майданчик у Бані на північному заході Ємену, який використовувався для запуску розвідувальних та ударних дронів.
"Іншим місцем, ураженим нашими літаками, був аеродром в Аббсі. Розвідка показала, що він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників над Червоним морем. Наші літаки виявили і мали кілька ключових цілей на аеродромі", – повідомили в Міністерстві оборони Британії.
У Міноборони Британії зазначили, що при плануванні ударів особлива увага приділялася мінімізації будь-яких ризиків для цивільного населення.
Детальні результати ударів оцінюються, але перші ознаки свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству підірвана,
– підсумували у Міноборони Британії.
Що відомо про удари по хуситах в Ємені: основне
- Вночі 12 січня США та Британія за підтримки союзників завдали серії авіаційних ударів по базах хуситів в Ємені.
- У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що під час нічної атаки вдарили по пускових майданчиках й аеродромах єменських хуситів. Ці об'єкти противники використовували для нападів на кораблі у Червоному морі.
- Через деякий час удари по хуситах прокоментував президент США Джо Байден. Він зазначив, що атака стала "прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів". Зокрема, очільник США мав на увазі рейди хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.