На Херсонщине уже сутки продолжаются перебои с электроснабжением после атаки России на энергетику

Несколько населенных пунктов Херсонщины страдают от перебоев с электроснабжением. Там в пятницу, 27 июня, россияне обстреляли объект критической инфраструктуры.

Коммунальные службы непрерывно работают над возвращением света в дома. Об этом заявил руководитель Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько "Суспільному", передает 24 Канал.

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Ликвидация последствий атаки на энергетику

По состоянию на утро 28 июня, по словам Ярослава Шанько, электроснабжение в областном центре нестабильное. Однако там пытаются избежать длительных отключений.

Все соответствующие учреждения и объекты критической инфраструктуры, которые оказывают помощь людям, коммунальные предприятия, они обеспечены альтернативными источниками,

– рассказал он.

Также Шанько добавил, что россияне начали прибегать к новой тактике обстрелов города. Оккупанты атакуют дронами именно жилые районы города. По его мнению, так враг пытается нанести материальный и моральный ущерб жителям.

В пример он привел недавнюю атаку на один из районов Херсона. На жилые здания Россия сбросила боеприпасы. Возгорание охватило десятки домов.

Что известно об обстреле Херсонщины

Днем 27 июня российские войска ударили по энергетической инфраструктуре на Херсонщине. По словам председателя ОВА Александра Прокудина, оккупанты сознательно пытаются погрузить регион в темноту. Из-за атаки обесточен ряд населенных пунктов области. Херсонцев призывают готовиться к длительному отключению света.