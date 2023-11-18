В то же время большинство беспилотников сбили украинскую противовоздушную оборону еще до основной цели оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Гуменюк подчеркнула, что ночная атака по Югу Украины была мощной. По ее словам, тогда обстрелы пытались противодействовать силам противовоздушной обороны и всем их подразделениям и формам реализации.

От мобильных огневых групп до стационарных комплексов и авиации все работали мощно. Все же 8 дронов в нашей зоне ответственности удалось уничтожить,

– подчеркнула спикер.

Она отметила, что очевидно, что враг уже начинает понемногу подбираться понемногу к энергетической инфраструктуре. В частности, попадание в Одесской области тому подтверждение.

"Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, вспыхнул пожар. Ее удалось локализовать, одно гражданское лицо получило ранения и было госпитализировано", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что работу по ликвидации последствий атаки спасатели еще завершают. Однако основная работа, по ее словам, уже позади.

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