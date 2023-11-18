Водночас більшість безпілотників збила українська протиповітряна оборона ще до основної цілі окупантів. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
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Росіяни атакували Південь України
Гуменюк наголосила, що нічна атака по Півдню України була потужна. За її словами, тоді обстрілу намагалися протидіяти сили протиповітряної оборони й всі їх підрозділи й форми реалізації.
Від мобільних вогневих груп до стаціонарних комплексів і авіації – всі працювали потужно. Все ж таки 8 дронів в нашій зоні відповідальності вдалося знищити,
– наголосила речниця.
Вона зазначила, що очевидно те, що ворог вже починає потроху підбиратися потроху до енергетичної інфраструктури. Зокрема, влучання в Одеській області є тому підтвердження.
"Є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури, спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, одна цивільна особа отримала поранення і її ушпиталено", – сказала Гуменюк.
Вона наголосила, що роботу по ліквідації наслідків атаки рятувальники ще завершують. Однак основна робота, за її словами, вже позаду.
Ворог атакував енергооб'єкт в Одеській області
- У Повітряних силах розповіли, що 18 листопада ворог атакував Україну 38 ударними безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Зрештою українській протиповітряній обороні вдалося знищити 29 ворожих БпЛА.
- Водночас внаслідок ворожої атаки постраждала Одеська область. Там спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, один з працівників зазнав поранення.
- Крім того, наслідки російської атаки є й у Запорізькій області. Зокрема, у Запоріжжі було влучання по об'єкту інфраструктури, у будинках поруч повибивало вікна. Інформації про постраждалих у місті внаслідок ворожої атаки – немає.