В ночь на 29 июля город Каменское, что на Днепропетровщине, попал под российский ракетный удар. Погибла, в частности, 23-летняя Диана, которая была на 7 месяце беременности.

О печальной вести сообщили в Криничанской территориальной громаде, передает 24 Канал.

Смотрите также Ей было всего 20 лет: в боях за Покровск погибла разведчица Ангелина Мартынюк

Что известно беременной, которая погибла в Каменском?

В результате ракетного удара 29 июля по городу Каменское, Днепропетровской области погибли три человека. Среди них также 23-летняя жительница поселка Аулы Диана Кошик. Она находилась на седьмом месяце беременности, когда ее жизнь забрала вражеская ракета.

Местные СМИ сообщали, что девушка ждала рождения сына и лежала в больнице на сохранении беременности. Однако российская ракета попала в роддом, где находилась Диана. Взрыв унес жизнь будущей мамы и ее нерожденного ребенка.

Невинная смерть будущей мамы и еще нерожденного малыша – это необъятная боль для семьи и гнев и возмущение для каждого из нас, ведь государство-террорист продолжает уничтожать цвет украинской нации, будущее нашей общины и государства,

– отметили в общине.

Напомним, после атаки на Каменское заведующая отделением новорожденных рассказала, что во время взрыва было очень страшно, но коллектив оперативно сориентировался и быстро вывел женщин с младенцами в безопасное место.