В результате обстрела пострадало СТО Фонда Сергея Притулы в Киеве

Враг обстрелял Украину дронами и ракетами 10 июня. В частности, пострадало СТО благотворительного фонда Сергея Притулы в Киеве.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Фонд Сергея Притулы.

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Повреждены машины благотворительного фонда

В результате российской атаки на столицу пострадало СТО, где Фонд Притулы обслуживает свои машины.

Три машины сгорели дотла. Но работа не останавливается. Соберем на новые машины. Все доставим вовремя,

– рассказали в фонде.

Повреждения на СТО в результате атаки врага: смотрите публикацию Фонда Притулы

Там поблагодарили сотрудников СТО, которые спасали автомобили во время пожара, силам ПВО и спасателям, которые оперативно приехали на место происшествия.

"Мы имеем счастье жить среди лучших людей. Если даже ради железа они готовы рисковать всем – значит, мы точно не одни", – заявили в фонде.

Напомним, что в результате массированной атаки ночью в столице получили повреждения 8 районов из 10. Известно о пострадавших и погибшем человеке. Также в городе после взрывов был загрязнен воздух.