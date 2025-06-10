В результате обстрела пострадало СТО Фонда Сергея Притулы в Киеве
- 10 июня враг обстрелял Украину дронами и ракетами, в результате чего пострадало СТО благотворительного фонда Сергея Притулы в Киеве.
- Три автомобиля фонда сгорели, но в организации обещают собрать средства на новые и продолжать свою работу.
Враг обстрелял Украину дронами и ракетами 10 июня. В частности, пострадало СТО благотворительного фонда Сергея Притулы в Киеве.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Фонд Сергея Притулы.
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Повреждены машины благотворительного фонда
В результате российской атаки на столицу пострадало СТО, где Фонд Притулы обслуживает свои машины.
Три машины сгорели дотла. Но работа не останавливается. Соберем на новые машины. Все доставим вовремя,
– рассказали в фонде.
Повреждения на СТО в результате атаки врага: смотрите публикацию Фонда Притулы
Там поблагодарили сотрудников СТО, которые спасали автомобили во время пожара, силам ПВО и спасателям, которые оперативно приехали на место происшествия.
"Мы имеем счастье жить среди лучших людей. Если даже ради железа они готовы рисковать всем – значит, мы точно не одни", – заявили в фонде.
Напомним, что в результате массированной атаки ночью в столице получили повреждения 8 районов из 10. Известно о пострадавших и погибшем человеке. Также в городе после взрывов был загрязнен воздух.