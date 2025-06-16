Повреждены торговые павильоны, есть пострадавшие: последствия атаки "Шахедов" на Киев

Россияне ночью обстреляли Киев и заявили, что были якобы поражены военные цели. Однако вражеские дроны, как это часто бывает, попали только в гражданскую инфраструктуру.

Российская армия продолжает сознательно терроризировать украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко.

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Какие последствия атаки дронами по Киеву

В ночь на 16 июня киевляне слышали взрывы. Атака БПЛА по столице началась около 23:30, а позже громко было снова. Один из "Шахедов" упал в частном секторе на Русановских садах в Днепровском районе. От прилета на земле появилась воронка. К счастью, обошлось без значительных разрушений и пострадавших. В Днепровском районе, по информации ОВА, есть сразу несколько попаданий.

Под удар врага также попали торговые павильоны в Дарницком районе.

Спасибо каждому и каждой, кто в составе расчетов ПВО, спасательных команд, медицинских бригад – постоянно в готовности, постоянно нас бережет. От каждого киевлянина – спасибо,

– написал Тимур Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время атаки пострадали два человека. Это парень 2004 года рождения, его состояние медики оценивают как тяжелое. В больнице борются за его жизнь. Женщина, которая получила ранения, лечится дома.

Последствия атаки на Днепровский район Киева / Фото телеканала "Киев"

Также известно, что из-за вражеского обстрела Днепровского района произошел пожар в одноэтажном здании, которое выгорело дотла. На месте происшествия работает полиция.