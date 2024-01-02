В результате российских обстрелов был поврежден киевский дом народной депутатки и главы партии "Голос" Киры Рудык. О том, как пострадало жилье, Рудик рассказала в своей соцсети.

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Дом Рудык был поврежден в результате атаки по Киеву

По словам Киры Рудык, взрывной волной накрыло ее дом. Она также поделилась фотографиями последствий атаки в своем доме.

Во время атаки на Киев дом Киры Рудык из "Голоса" затронула взрывная волна / Фото Киры Рудык

Она рассказала, что окон больше нет, а вокруг разбитое стекло. Также она отметила, что поврежден фасад.



Дом нардепки Рудык в Киеве затронула взрывная волна / Фото Киры Рудык

Домашний уют изменил запах дыма и ада, который несет Россия,

– подчеркнула Рудык.

Взрывная волна вынесла окна в доме Киры Рудык / Фото Киры Рудык

"Лучшая новость – мы нашли мою Мишель (кошку – 24 Канал). Спасибо всем, кто помогает и заботится", – подытожила народная депутат.

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