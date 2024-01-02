Внаслідок російських обстрілів був пошкоджений київський будинок народної депутатки й голови партії "Голос" Кіри Рудик. Про те, як постраждало житло, Рудик розповіла у своїй соцмережі.
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Будинок Рудик зазнав пошкоджень внаслідок атаки по Києву
За словами Кіри Рудик, вибуховою хвилею накрило її дім. Вона також поділилася фотографіями наслідків атаки у своєму помешканні.
Під час атаки на Київ дім Кіри Рудик із "Голосу" зачепила вибухова хвиля / Фото Кіри Рудик
Вона розповіла, що вікон більше немає, а довкола потрощене скло. Також вона зазначила, що пошкоджений фасад .
Дім нардепки Рудик у Києві зачепила вибухова хвиля / Фото Кіри Рудик
Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе Росія,
– наголосила Рудик.
Вибухова хвиля винесла вікна в домі Кіри Рудик / Фото Кіри Рудик
"Найкраща новина – ми знайшли мою Мішель (кішку – 24 Канал). Дякую всім, хто допомагає і піклується", – підсумувала народна депутатка.
Які наслідки аткаки росіян по Києву: основні новини
- 2 січня окупанти завдали удару по столиці України. Міський голова Києва повідомив, що у просторі міста та області сили протиповітряної оборони знищили 61 ракету, з них близько 10 "Кинджалів". А також до цього вночі – 13 "Шахедів".
- У КМВА розповіли, що внаслідок падіння уламків ракет у різних районах міста виникли пожежі та руйнування. Зокрема: у Деснянському – попередньо повідомляли про загоряння супермаркету; в Дарницькому – пошкоджено нежитлові приміщення; в Голосіївському та Шевченківському – падіння решток на відкритій території;
- В Печерському районіні – уламки впали на дах дев'ятиповерхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок; в Оболонському – загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень; у Святошинському – на нежитлову забудову;
- В Подільському повідомляли про загоряння на території ринку, також пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно 6 авто, рештки упали на нежитлову забудову, можливе загоряння житлового будинку;
- Крім цього, противник масованою ракетною атакою вранці пошкодив обладнання електромереж. Через це виникли пошкодження повітряних ліній високої та середньої напруги. Ремонтні бригади працюють над вирішенням проблеми.