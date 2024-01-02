Внаслідок російських обстрілів був пошкоджений київський будинок народної депутатки й голови партії "Голос" Кіри Рудик. Про те, як постраждало житло, Рудик розповіла у своїй соцмережі.

Дивіться також Ворог запустив по Києву понад 70 ракет

Будинок Рудик зазнав пошкоджень внаслідок атаки по Києву

За словами Кіри Рудик, вибуховою хвилею накрило її дім. Вона також поділилася фотографіями наслідків атаки у своєму помешканні.

Під час атаки на Київ дім Кіри Рудик із "Голосу" зачепила вибухова хвиля / Фото Кіри Рудик

Вона розповіла, що вікон більше немає, а довкола потрощене скло. Також вона зазначила, що пошкоджений фасад .



Дім нардепки Рудик у Києві зачепила вибухова хвиля / Фото Кіри Рудик

Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе Росія,

– наголосила Рудик.

Вибухова хвиля винесла вікна в домі Кіри Рудик / Фото Кіри Рудик

"Найкраща новина – ми знайшли мою Мішель (кішку – 24 Канал). Дякую всім, хто допомагає і піклується", – підсумувала народна депутатка.

Які наслідки аткаки росіян по Києву: основні новини