В одном из домов, где возник пожар, пострадала женщина Сергея. Во время атаки его дома не было.

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Жена Сергея отравилась угарным газом

Сергей рассказал, что в результате атаки в их квартире началось возгорание. Его жена находится в реанимации из-за отравления угарным газом.

Также угарным газом задохнулись супруги. Самого Сергея на момент пожара дома не было.

Коты задохнулись угарным газом, жена тоже. Жену реанимируют в больнице. Мне позвонил сосед, что в нашей квартире возгорание,

– рассказал он.

Напомним, что Россия нацелила на Киев более 20 ракет разных типов. Разрушения подверглась гражданская инфраструктура в Святошинском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

Последствия атаки в Киеве