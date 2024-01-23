В одном из домов, где возник пожар, пострадала женщина Сергея. Во время атаки его дома не было.
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Жена Сергея отравилась угарным газом
Сергей рассказал, что в результате атаки в их квартире началось возгорание. Его жена находится в реанимации из-за отравления угарным газом.
Также угарным газом задохнулись супруги. Самого Сергея на момент пожара дома не было.
Коты задохнулись угарным газом, жена тоже. Жену реанимируют в больнице. Мне позвонил сосед, что в нашей квартире возгорание,
– рассказал он.
Напомним, что Россия нацелила на Киев более 20 ракет разных типов. Разрушения подверглась гражданская инфраструктура в Святошинском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.
Последствия атаки в Киеве
- В Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этажа жилого дома и 4 квартиры. В другом доме нашли неразорванную боевую часть ракеты. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание, а по другому адресу горели автомобили.
- В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Также в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушения получило двухэтажное нежилое здание.
- В Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар.
- В Дарницком районе зафиксировано несколько мест падения обломков, в том числе на крышу 9-этажного жилого дома.
- Известно, что в столице 20 пострадавших. 13 госпитализировали, в том числе в больнице находятся трое детей. Одна женщина в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.