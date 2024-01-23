В одному із будинків, в якому виникла пожежа, постраждала жінка Сергія. Під час атаки його вдома не було.

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Дружина Сергія отруїлась чадним газом

Сергій розповів, що внаслідок атаки у їхній квартирі почалося займання. Його дружина перебуває у реанімації через отруєння чадним газом.

Також чадним газом задихнулися коти подружжя. Самого Сергія на момент пожежі вдома не було.

Коти задихнулись чадним газом, дружина теж. Дружину наразі реанімують в лікарні. Мені подзвонив сусід, що в нашій квартирі займання,

– розповів він.

Нагадаємо, що Росія націлила на Київ понад 20 ракет різних типів. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура у Святошинському, Солом'янському, Печерському та Дарницькому районах.

Наслідки атаки у Києві