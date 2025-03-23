В результате ночной атаки российских дронов пострадал дом нардепки Геращенко
- Ночью 23 марта во время российской атаки беспилотниками на Киев пострадал дом нардепки Ирины Геращенко.
- Она показала найденные вблизи дома обломки и напомнила о важности разговоров с детьми об опасности взрывных устройств.
Ночью 23 марта россияне массированно атаковали Киев "Шахедами". Обломки БпЛА вызвали пожары и разрушения в разных районах столицы, в частности, пострадал и дом народного депутата Ирины Геращенко.
Об этом она написала в своем Facebook, передает 24 Канал. Женщина выразила соболезнования семьям погибших.
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Что рассказала об атаке Геращенко
По словам депутатаки, пострадало село, в котором она живет. В соседних домах выбиты стекла, а в доме Геращенко "обошлось" разбитыми фонарями и лампами, беспорядком от взрывной волны и перепуганными детьми.
На лужайке возле дома ее сын утром собрал "урожай" обломков. Нардеп напоминает о важности разговоров с детьми об опасности взрывных устройств.
Украинские дети все знают и понимают о России и россиянах. Это враг навеки, на поколение. Светлая память погибшим невинным жертвам путинского террора,
– отметила женщина.
Напомним, украинская столица в очередной раз оказалась под атакой вражеских дронов. О звуках взрывов в городе журналисты сообщили в 00:13, работали силы ПВО. В частности, пострадали Деснянский, Днепровский, Подольский, Голосеевский и Шевченковский районы Киева.