Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Мужчина сам выбрался из-под завалов

В Шевченковском районе столицы враг попал в 5-этажку. Повреждены перекрытия 4 и 5 этажей с частичным разрушением крыши, во дворе произошел пожар автомобилей.

Валерию удалось самостоятельно выбраться из разрушенного дома. В момент, когда прогремел взрыв, мужчина спал.

Вот там на пятом этаже я был. Могу сказать, что это мой второй день рождения. Когда проснулся, надо мной висела плита. Она прижала мне часть ноги, я немного вырывался... Как я выжил – это для меня фантастика,

– рассказывает Валерий.

Мужчина самостоятельно выбрался из-под завалов: смотрите видео

Спасатели проводят эвакуацию жителей с помощью автолестницы и трехколенной лестницы. Среди спасенных – беременная женщина.

К слову, по состоянию на 09:50 известно о 6 погибших в результате российской атаки по Киеву. Еще 25 человек пострадали, из них 17 – в Шевченковском районе. Спасательная операция там продолжается.